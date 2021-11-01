Ares triatletleri Ironman 70.3 Türkiye’de uçtu

Türkiye Antalya’da gerçekleştirilen Ironman 70.3 (Half Ironman) yarışmasına katılan ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri müthiş dereceler elde etti. Yüzme-bisiklet-koşu parkurlarının ardı ardına yapıldığı triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan “Orta Mesafe Triatlonu / Half Ironman”de Ares triatlerleri yüzlerce sporcu arasında mücadele etti.

Ironman 70.3 Türkiye’de sporcular 1.9 kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaştı.

Ares spor kulübü triatletleri Hüseyin Arhan, Ayşa Küçükakça, Kemal Elektrikçi, Buğra

Korahan, Erkan Uyar, Görkem Bulunç, Utku Şakir ve Serkan Benzinci’nin ter döktüğü half ironman yarışıda ekip arasında en iyi dereceyi Buğra Korahan elde etti. Buğra’yı 2 dakika geriden Hüseyin Arhan takip ederken, üçüncü en iyi zamana Kemal Elektrikçi imza attı.

Ares triatletlerinin elde ettikleri dereceler şöyle:

Buğra Korahan: 4:33.10

Hüseyin Arhan: 4:35.25

Kemal Elektrikçi: 4:56.33

Ayşa Küçükakça: 5:21.56

Erkan Uyar: 5:56.41

Görkem Bulunç: 5:59.41

Utku Şakir: 6:00.16

Serkan Benzinci: 6:42:01

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01/11/2021 18:36