Ares triatletleri Ironman Türkiye’de

Yüzme-bisiklet-koşu parkurlarının ardı ardına yapıldığı triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan “Orta Mesafe Triatlonu / Half Ironman” bu pazar Türkiye’de yapılacak.

Antalya’da gerçekleşecek Half Ironman yarışına ülkemizden Ares triatletleri de katılıyor. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşu parkurlarından oluşacak “Ironman 70.3 Türkiye” yarışı pazar günü gerçekleştirilecek.

Ares spor kulübü triatletleri Hüseyin Arhan, Ayşa Küçükakça, Kemal Elektrikçi, Buğra Korahan, Erkan Uyar, Görkem Bulunç, Utku Şakir ve Serkan Benzinci pazar günü yapılacak olan ve Ironman 70.3 Dünya Şampiyonasına 50 slot (katılım bileti) verecek zorlu yarışmada önce finiş görmek, sonrasında ise en iyi zamana imza atmak için mücadele edecekler.

Sporcular bugün ülkemizden ayrıldılar.

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28/10/2021 17:57