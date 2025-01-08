Aret Vartanyan ve Yaşam Atölyesi Kıbrıs’ta





Kitapları, Yaşam Atölyesi ve TV / Radyo programlarıyla milyonlarca insanın yaşamına dokunan Aret Vartanyan, Almanya ve Avusturya’dan sonra Kıbrıs’ta Yaşam Atölyesi temsilciliğini açıyor. İlk eğitimler 17 – 18 Ocak’ta Celsus ev sahipliğinde Lefkoşa’da gerçekleşiyor.

Türkiye’de 300’binden fazla katılımcısı ile Kişisel Dönüşüm dünyasının öncülüğünü üstlenen Yaşam Atölyesi, eğitim programları, etkinlikleri ve işbirlikleri ile Kıbrıs’ta yerleşik olarak faaliyete geçiyor. Yüzbinlerce insanın yaşamında fark yaratan Yaşam Atölyesi, 2025 itibariyle Aret Vartanyan liderliğinde Kıbrıs’lıların yaşam kalitelerini yükseltecek, yaşamlarına değer katacak.

İlk Kişisel Dönüşüm eğitimi 17 – 18 Ocak’ta Celsus’ta…

17 – 18 Ocak’ta Cuma akşamı ve Cumartesi tam gün gerçekleşecek ilk eğitimlerde aşk / ilişkilerden kariyere, özgüvenden başarıya geniş bir yelpazede yaşamak istediklerimizi yaşayabilmek, hayallerimizi gerçek kılmak için temel yaklaşım ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjan ile Celsus ev sahipliğinde yapılacak eğitimlere katılmak isteyenler detaylı bilgi dosyasına Celsus ve Yaşam Atölyesi’ni arayarak ulaşabilirler.