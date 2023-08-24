ARGY Kıbrıs’a Geliyor!

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24/08/2023

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ARGY Kıbrıs’a Geliyor!

   La Nouba, dünyaca ünlü sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Son yılların en büyük elektronik müzik yıldızlarından biri ARGY, 3 Eylül Pazar akşamı La Nouba’da performans sergileyecek.

   Afterlife, Rennaisence ve Upperground'dan yayınladığı "Tataki", "Pantheon", "Tibet", "Ketuvim", "Mental Powers" gibi mega hitlerin yaratıcısı olması bir yana, sahnedeki muhteşem enerjisi ve üst düzey DJ'lik tekniğiyle gerçek bir süperstar olan ARGY ile unutulmaz bir eğlenceye hazır olun.

   İlginin yoğun olduğu ARGY etkinliğinin biletlerini www.biletino.com sitesinden satın alabilirsiniz.

24/08/2023 16:53
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TAGS: ARGY, Kıbrıs
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