Arhan'ın web sitesi büyük beğeni topladı

Henüz yaşı küçük olmasına rağmen ülke tanıtımına katkı sağlamak için yola çıkan Arhan Kavuklu’nun, www.kibris-im.com sitesi beğeni topladı. Ortaokulda öğrenimini sürdüren Arhan Kavuklu, internet üzerinden oluşturduğu sitesi ile çocuk yaşta ülkeye katkı sağlıyor.

www.kibris-im.com sitesi içerisinde turizm tesisleri, Kıbrıs’taki tarihi eserlerin tanıtımı gibi Kıbrıs turizminin ve kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayan genç Arhan, Kıbrıs kültürünü yansıtan yemeklerden tarihi eserlere, turistik tesislerden Kıbrıs’la ilgili sitelere hazırladığı portalda yer veriyor.

Bir çok kişi tarafından beğeni toplayan site henüz daha geliştirme aşamasında olmasına rağmen takdir topluyor.

Arhan Kavuklu sitesini daha da geliştireceğini ve Kıbrıs’ı dünyaya tanıtmak için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

04/10/2019 12:35