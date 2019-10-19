Arhun ailesinin acı günü

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Tenten Cips ve Kuruyemişleri sahibi Metin Arhun, Özmerhan Group sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Arhun ve Orta Eğitim öğretmeni Arzu Arhun Topcu’un kıymetli babası, saygıdeğer iş insanı Türkay Arhun, geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucu sabaha karşı saat 04.15’de hayatını kaybetti.

Türkay Arhun başarılı bir iş insanı olmasının yanı sıra, her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmış 4 kıymetli evlat, 7 torun ve 1 torun çocuğu sahibiydi.

Türkay Arhun’un cenazesi 20 Ekim, Pazar günü İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben, Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecektir.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Arhun ailesine başsağlığı diliyoruz.

19/10/2019 12:34