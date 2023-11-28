Arhun: Faizin faizi gibi, artışın da artışını vermeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, herhangi bir siyasi popülizme kurban etmeden, ayakları yere basan veriler üzerinden yeni asgari ücretin belirlenmesini diledi. Gardiyanoğlu, “En büyük arzum ve temennim tartışmalı değil, oy birliğiyle yeni asgari ücretin açıklanmasıdır” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

İşveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise konuşmasında, ilk toplantının ve yeni belirlenecek asgari ücretin “hayırlı olmasını” diledi.

- “Asgari ücretin sürekli gündemde tutulması ülkemize zarar veriyor”

Asgari ücretin çok fazla gündemde tutulmasından hoşlanmadıklarını dile getiren Arhun, “Asgari ücretin sürekli gündemde tutulması ülkemize zarar veriyor” dedi.

Maliye Bakanı’nın açıkladığı yüzde 48.50 rakamını “afaki” olarak niteleyen Arhun, iş camiası ve üretim sektörlerinin bu nedenle ciddi bir sıkıntıya girdiğini söyledi. Bugün iş alan bütün işletmelerin yüzde 50 artış gelecekmiş gibi ücretleri, maliyetlerine koyup, ona göre fiyatlandırma yaptıklarını dile getiren Arhun, pahalılıktan şikayet edilirken yapılan açıklamaların piyasaya nasıl yansıdığının düşünülüp, düşünülmediğini sorguladı.

Rakamların çok hassas olduğunu ve motivasyonu da bozduğunu ifade eden Metin Arhun, ücretlerin bu seviyelerde artacağı ifade edildiği anda iş gücü piyasasının çalkalanmaya başladığını, çalışanların beklenti içerisine girdiğini ve moralinin bozulduğunu söyledi.

İngiltere’de asgari ücretin artırıldığını ancak bu ücretin 4 ay sonra yürürlüğe gireceğini anlatan Arhun, herkesin yeni ücrete adapte olması için prosedürün bu şekilde olduğunu belirtti. Ülkede ise asgari ücret belirlenmeden 3 ay önce tartışma başladığı eleştirisinde bulunan Arhun, herkesi daha duyarlı olmaya çağırdı.

Bir sendikanın 4 kişilik ailenin açlık sınırını açıkladığına işaret eden Arhun, “Ama asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçim rakamı değil ki…” dedi. Arhun, açlık sınırının açıklanmasına saygı duyduğunu ancak bunun asgari ücretle mukayese edilmesinin gerçekçi olmadığını kaydederek, “Biz 2.91’i dikkate alıyoruz, 4 kişilik bir aileyi değil” diye konuştu.

İstatistik Kurumu’nun belirlediği hayat pahalılığı oranının hem kendileri açısından, hem çalışan tarafından eleştirildiğini ve listenin güncellenmesi gerektiğinin söylendiğini dile getiren Arhun, “İstatistik Kurumu çalışmasını güncelleyecekse buyursun yapsın” dedi.

2023 yılı içerisinde iki tane asgari ücret belirlediklerini ifade eden Arhun, yıllık kayıplar söz konusu olduğuna göre ocak ayındaki rakamı alıp, oradan kaybın üstüne konulması gerektiğini kaydederek, “Faizin faizi gibi, artışın da artışını vermeyeceğiz. Maaşın kaybını vereceğiz” şeklinde konuştu. Ocaktan bugüne hayat pahalılığının getirilmesini ve ona göre hesaplama yapılmasını isteyen Arhun, rakamın yüzde 67 civarında olduğunu, yüzde 30 kusurunun Temmuz’da verildiğini, kalan hayat pahalığının ise kendiliğinden ortaya çıktığını söyledi.

Yasaya göre hayat pahalılığı, döviz ve gıda kalıbına bakılması gerektiğini ancak senelerdir komisyona gıda kalıbı gelmediğini dile getiren Arhun, asgari ücretin ocakta belirlenecek şekilde yürürlüğe girmesinin doğru olduğunu ve bunun için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Arhun, “En fazla isteyen biziz asgari ücretten kayıpların ortadan kaldırılmasını çünkü bu piyasaya olumlu yansıyacak… Herkes müsterih olsun, en iyi şekilde asgari ücret verilecek, kayıplar ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Gardiyanoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.