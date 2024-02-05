Arıcılar Birliği: Sentetik ilaca karşıyız

Arıcılar Birliği son günlerde tartışma konusu olan Çam Kese Böceği ilaçlama konusu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çam Kese Böceği'yle mücadele noktasında birlik olarak endişelerimizi dile getirdik. İlaçlama yöntemi ile ilgili pek çok yorum ve görüşler ortaya çıkmıştır. Hatta konu Meclis kürsüsünde de tartışılmaktadır. Bir süre önce Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin, Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmede ilaçlamayla ilgili endişelerimizi dile getirmiş ve mücadelenin sentetik (kimyasal) ilaçlarla yapılması halinde arıların ve doğadaki tüm böceklerin telef olacağı konusunda Sayın Bakanla hem fikir olmuştuk.

Bundan dolayıdır ki birliğimiz, havadan sentetik ilaçla yapılacak mücadeleye kesinlikle karşı çıkmaktadır.

Birliğimizin, Sayın Tarım Bakanından beklentisi, bize söz verdiği gibi çam kese böceğiyle mücadeleyi sentetik(kimyasal) ilaçlarla yapmamasıdır. Kimyasal ilaçlama konusundaki tavrımız net ve kesindir.”