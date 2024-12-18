Arıcıların geçen yıla ait ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, geçen yıla ait kovan başı arıcılık ödemeleri ile ana (kraliçe) arı teşvik ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; 2024 yılında arıcılık yapan ve Veteriner Dairelerine bildirimde bulunan 282 arıcıya, 22 bin 471 adet arılı kovana karşılık, 4 milyon 269 bin 490 TL ve yine fatura karşılığı satın alınıp, Veteriner Dairelerine sunulan 4 bin 028 adeti kapsayan ana (kraliçe) arı faturalarına karşılık 805 bin 600 TL olmak üzere, toplamda 5 milyon 075 bin 090 TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Arıcıların ödemelerini Arıcılık Kooperatifi üzerinden alabilecekleri duyuruldu.