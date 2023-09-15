2023 yılı arıcılık bildirimleri pazartesinden itibaren Veteriner Dairesi’ne yapılabilecek.

18 Eylül'e kadar kabul edilecek başvurular kapsamında, arıcılar kaza veteriner dairelerinden veya Veteriner Dairesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın internet sitesinden temin edecekleri bildirim forumlarını doldurarak bağlı bulundukları Kaza Veteriner Dairesi’ne teslim edecek.

Bakanlık açıklamasında, Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışına izin verilmeyeceği, arıcılıkla uğraşmayıp sadece bal alıp satan işletmelerin de kayıt yaptırmasının yasa gereği olduğu, bu işletmelerin de Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları ve “Bal Üretim İzni” ve/veya "Paketleme İzni" almaları gerektiği hatırlatıldı.

Bildirimler için gerekli belgeler şöyle sıralandı:

“Arıcılar Birliği güncel üyelik belgesi, arıcılık beyan formu, çipli kovan listesi beyan formu.”

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kapsamında arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması için arılı kovan başına destek veriliyor.

İnsan sağlığının korunması ve “Gıda Güvenliği ve Hijyen Kuralları” kapsamında kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacı ile Veteriner Dairesi gerekli çalışmaları yürüterek arıcıların kaydını alıyor.