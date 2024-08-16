Arıcılık sektörüne yönelik bilgilendirme toplantısı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda yapıldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi tarafından arıcılık sektörüne yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Veteriner Dairesi personeli, Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı.



Toplantıda bal üretiminin artırılması ve arıcıların karşılaştığı zorlukların giderilmesi gibi konular ele alındı.

Çevresel faktörler ve iklim değişikliğinin arı popülasyonuna etkileri üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda, bal üretiminde kaliteyi artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi.



Toplantıda ayrıca arılarda varroa mücadelesi ile ilgili ülkenin mevcut durumu ve izlenmesi gereken stratejiler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yurtdışından gelen teknik uzmanların ülkede gerçekleştirdiği analizlerin sonucunda hazırlanan rapor ve öneriler doğrultusunda, varroa mücadelesinin Akdeniz iklim koşullarında ileriki üç yıllık süreçte nasıl devam ettirilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Varroa ile ülke çapında etkili bir mücadele yürütülmesi amacıyla, Avrupa Birliği tarafından arıcılara Eylül ayı içerisinde organik arı ilaçları hibe edileceği belirtildi.

Bu ilaçların uygulanması planlanan Eylül ayına yaklaşırken, arıcıların bu süreç öncesinde ve uygulama esnasında dikkat etmesi gereken hususlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkemizde yaklaşık 20 bin kovan bulunduğunu belirtti.

Çavuş, doğrudan gelir desteği olarak kovan başına 190 TL verildiğini ve ana arı beyanı yapan üreticilere 200 TL destek sağlandığını açıkladı.

Ayrıca, Arıcılık Kooperatifi'ne balını satan üreticilere kilogram başına 12 TL destek verildiğini ifade eden Çavuş, üretimin artırılması amacıyla çeşitli projeler geliştireceklerini ve genç üreticilere destek sağlayacaklarını vurguladı.