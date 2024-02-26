Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı panel düzenliyor

ads ads ads ads
26/02/2024

ads
Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı panel düzenliyor

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, “Kıbrıslı Türklerin iradesinin temsil edilmediği bir görüşme masasında, siyasi partilerimizin vizyonu” konulu panel düzenleyeceğini duyurdu.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil, yazılı açıklamasında, yarın akşam saat 18.30’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde yer alacak panelde YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, eski TDP Başkanı Mine Atlı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve CTP Milletvekili Sami Özuslu konuşma yapacak.

26/02/2024 14:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.