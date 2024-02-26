Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı panel düzenliyor
26/02/2024
Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, “Kıbrıslı Türklerin iradesinin temsil edilmediği bir görüşme masasında, siyasi partilerimizin vizyonu” konulu panel düzenleyeceğini duyurdu.
Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil, yazılı açıklamasında, yarın akşam saat 18.30’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde yer alacak panelde YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, eski TDP Başkanı Mine Atlı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve CTP Milletvekili Sami Özuslu konuşma yapacak.