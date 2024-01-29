Arif Hasan Tahsin Vakfı, Kıbrıs Türk Toplumunun Çözüm Vizyonlarını Tartışmak için Panel Düzenliyor

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29/01/2024

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Arif Hasan Tahsin Vakfı, Kıbrıs Türk Toplumunun Çözüm Vizyonlarını Tartışmak için Panel Düzenliyor

Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener  Elcil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimleriyle yakında başlaması beklenen Kıbrıs sorunu çözüm görüşmelerinin, Kıbrıs Türk toplumunun temsili olmaksızın gerçekleşeceğini ifade etti. Elcil, bu bağlamda, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı'nın, Kıbrıs Türk toplumunun çözüm vizyonlarını tartışmak üzere 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 18.30'da KTÖS eski bina salonunda bir panel düzenleyeceğini duyurdu. Bu panelde, "Bu Memleket Bizim Platformu" içinde yer alan siyasi partilerin vizyonları sunulacak.

29/01/2024 14:15
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TAGS: haber, kıbrıs, Arif Hasan Tahsin Vakfı,
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