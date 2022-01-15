Arıklı: 23 Ocak kader seçimidir

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve bazı milletvekili adayları, Güzelyurt ve bölge köylerde temaslarda bulundu

YDP’den verilen bilgiye göre, Genel Başkan Erhan Arıklı, bölge ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, gelmiş geçmiş hükümetlerin başarısızlıklarına dikkat çekerek, YDP’nin ise uzun zamandan beri halkla iç içe olduğunu kaydetti.

Arıklı halka hitabında, 11 aylık hükümet döneminde yaptıklarından bahsederek, “Şimdi daha güçlü bir YDP’nin meclise girebilmesi için siz değerli vatandaşlarımızdan güvenoyu istiyoruz. 25 yıldan sonra ilk kez kurulan YDP özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin son zamanlardaki operasyonlarına tanık oluyor. Biz güçlü bir şekilde mecliste muhalefetimizi yerine getirdik, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısındaki adayın seçilmemesi için olağanüstü bir çaba gösterdik. Neticede Türkiye ile uyumlu bir politika takip edebilecek sayın Tatar’ın seçilmesine ön ayak olduk. Ancak o tarihten sonra ne yazık ki hem Yeniden Doğuş Partisi’nin içini karıştırmaya çalıştılar hem de bizim hükümet döneminde yapmak istediğiniz birçok olumlu icraata engel olundu” dedi.

YAPILAMAYAN ŞEYLERİ YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Arıklı, hükümette oldukları sürede bunca yıldır ülkede yapılamayan birçok şeyi yapmak için yola çıktıklarına da dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bir milletvekili, bir bakan olmamıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz destekle imzaladığımız anlaşmalar, adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin makus talihini değiştirebilecek anlaşmalardı… Bunlardan bir tanesi Türkiye Ticaret Bakanlığı ile yapmış olduğumuz anlaşmadır ki bu anlaşma; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gümrüklerin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik anlaşmaydı. Ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen her türlü malın sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye satılabilmesinin yolunu açacaktı. Sadece Türkiye’ye değil İngiltere'ye ve Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'nin anlaşmalı olduğu bütün ülkelere mallarımızı satabileceğimiz bir anlaşmaydı… Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nden geçti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete’de yayımlandı ancak Ulusal Birlik Partisi bu antlaşmayı Bakanlar Kurulundan dahi geçirmedi. Bizden korkuyorlar çünkü, bunca yıldır yapılan beceriksizliklerin, haksızlıkların, hırsızlıkların ortaya çıkmasını istemiyorlar. O anlaşmayla anlaşmalı tarıma geçecektik… Anlaşmalı sanayi mamulleri üretimine geçecektik… Anlaşmalı tarımda ricada bulunduk, TC Ticaret Bakanı bizim için muz kotasını kaldırdı”.

“KADERİNİZİ DEĞİŞTİRİN”

Arıklı, 23 Ocak'ta yapılacak seçimin bir kader seçimi olduğunu da vurgulayarak, “Bizim insanlarımız 45 yıldır süregelen bu düzeni kuranlara ‘dur‘ deyip kendi kaderini değiştirecektir… Ülkenin kaderini, çocuklarımızın, torunlarımızın kaderini değiştirebilirsiniz… O güç sizde var… Ve bu irade de YDP’de var… Yeniden Doğuş Partisi’ne bir şans verirlerse, göreceksiniz bu ülkenin kaderini nasıl değiştiriyoruz…” dedi.

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15/01/2022 13:18