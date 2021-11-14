Arıklı: 50 yaşında yavru mu olur?

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı "Anavatan ilelebet Anavatanımızdır. Tamam ama artık biz yavruvatan değiliz. 50 yaşına gelmiş yavru mu olur?” dedi.

“Diğer Türk Cumhuriyetlrrinden daha yaşlıyız. Ne varki içimizde yavruluk zihniyetinden kurtulamamış bir siyasi zümre var” diyen Arıklı, “Bunlar ilelebet yavru kalmak istiyorlar ki Anamız bizi beslesin. Bu zihniyet yüzünden yarım asırdan bu yana kendi ayaklarımızın üstünde durmayı beceremedik. YDP bu zihniyeti bitirecek tek partidir" ifadelerini kullandı.

Arıklı, Paşaköyde düzenlenen Cumhuriyet Şöleninde yaptığı konuşmada sözlerine şöyle devam etti:

"Öte yandan bir başka zihniyette var ki bunlar Anavatanı işgalci olarak görüyorlar. Bugün Lefkoşada bir miting yaptılar. 40 Örgüt, bilmem ne kadar Parti ve sendika. Toplayabildikleri kalabalık burada sizin topladığınız kalabalık kadar ya var ya yok. Bunlar kendilerine 'Türkçe konuşan Kıbrıslıyız' diyorlar. KKTC ye Ka-Ka-Te-Ce diyerek hakaret ediyor ama bu aziz devletten her ay binlerce lira maaş almaya devam ediyorlar. Ekmeğini yedikleri yere küfür ediyorlar. 75 ten sonra gelenleri ise çakma Kıbrıslı olarak görüyorlar. Bunlara diyoruz ki; Memleket sizin olsun. Vatan ise bizim. Memleket dediğin kuru bir coğrafya parçası. Ama Vatan dediğin şehit kanı ile sulanmış ve sınırları çizilmiş kutsal bir topraktır. Biz bunun için vatanseveriz"

Şölende konuşan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Partinin artık ülke yönetimine talip olacak bir güce ulaştığını söyledi ve "Biz artık koalisyonların küçük ortağı olmak istemiyoruz. Ya Hükümeti kuran parti olacağız ya da Hükümetin güçlü ortağı" dedi.

Gazimağusa İlçe Başkanı Servet Karabacak ise yaptığı konuşmada ilçede bir ay içinde 4. Büyük organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek :23 Ocak tarihine kadar durmak yok. YDP yi Mağusada 1. Parti yapmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

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14/11/2021 19:20