Arıklı: Adalı'ya yazdığım nazik mektup çarpıtıldı

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27/05/2021

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Arıklı: Adalı'ya yazdığım nazik mektup çarpıtıldı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı,  Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılmasının hukuki  bir durum olduğunu ve yapılması gerektiğine dikkat çekerek Meclis araştırma komitesi kurulmasına ilişkin önergeye olumlu oy vereceklerini söyledi.

Arıklı, 6 yıl önce Kutlu Adalı’ya ‘nazik’ bir mektup yazdığını ancak mektubun çarpıtıldığını ifad etti. Arıklı, “Birileri Kıbrıs’tan birilerini de cinayete bulaştırmak istiyor, benim ismimi de geçiyorlar” diye konuştu

 

Adalı’ya yazdığı mektubundan kısımları Meclis kürsüsünden okuyan Arıklı, bu konunun farklı yansıtıldığını öne sürerek, basını eleştirdi.

 

27/05/2021 13:55
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