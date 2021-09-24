Arıklı: Akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin değişmesi yönünde fikir birliğine varıldı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ersan Saner’in talimatı ile bundan sonraki süreçte Kıb-Tek'te yapılacak akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin değişmesi yönünde fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihalelerin Teknecik Elektrik Santrali’ne teslim üzerinden yapılacağını ifade ederek, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden de spot piyasadan akaryakıt temin imkanı yaratılacağını vurguladı.

Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Başbakanın talimatı ile bundan sonraki süreçte Kıb-Tek' te yapılacak akaryakıt temin ve taşıma ihalesi değişmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Böylece bundan sonraki ihaleler, belirlenmiş spect değerlere sahip Fuil Oil, (CIF) yani Teknecik teslim üzerinden yapılacak.

Ayrıca Kuruma, ihtiyacı olan yakıtı MİK üzerinden spot piyasadan da temin imkanı da yaratılacak.

Böylece Kurum, spot piyasada çok daha ucuza temin edebileceği akaryakıta, Uluslararası borsa fiyatı üzerinden ödeme yapmaktan kurtulacak.

Başka bir deyişle bugün spot piyasadan tonuna 250-300$ ödeyebileceği yakıta 460$ ödemekten kurtulacak.

Kurumun ayda ortalama 24.000 ton yakıt yaktığını düşündüğümüzde, elde edilen tasarrufla kısa bir süre içinde Kurumun düzlüğe çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Sayın Başbakana gösterdiği bu inisiyatif için teşekkür ederiz.

Çünkü KIB-TEK bizimdir. Ve Kıb Tek'in tek kurtuluş yolu budur.

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24/09/2021 15:17