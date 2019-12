Arıklı: Akıncı masal anlatıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam Vadili’de istişare toplantısı düzenledi.

UYSAL

YDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Mehdi Uysal, parti olarak hedefe kilitlendiklerini ve sahaya ilk inen parti olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Uysal; “Sahte ve ısmarlama anketlerle kendi kendilerini gaza getirenler sandıkta gerçeklerle yüzleşecekler. Bazılarına mor renk çok yakışacak” dedi.

BÜYÜKYILMAZ

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, birilerinin YDP’den adam ayartmaya çalıştığını, zayıf halkaları partiden istifa ettirmek için her yolu denediklerini iddia ederek, “İstifa ettirdiğiniz her üye için en az 100 yeni üye yazacağız. Yel kayadan ne koparır ki. Sadece tozunu alır” dedi.

ARIKLI

Genel Başkan Erhan Arıklı ise, seçimlere daha 5 ay zaman olduğunu, bu sürenin oldukça uzun olduğunu ve bu süre içerisinde siyasette çok şeylerin değişebileceğini, YDP tabanının her gelişmeye hazır olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Berlin görüşmelerini değerlendiren Arıklı, şunları söyledi;

“Sayın Akıncı masal anlatıyor. Berlin’de yeni hiçbir şey yok. Akıncı, Rumlar tarafından öldürülmüş olan federasyon düşüncesini nasıl diriltebileceğini düşünüyor ve imkansızın peşinde koşuyor. Bunun için bir şans daha istiyor. Biz de diyoruz ki, federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır. Anastasiadis de, Gutteres de ve en önemlisi Anavatan da yeni şeylerden yeni alternatiflerden bahsediyor. Ama bizim federalistler yeni tezleri dillerine bile getirmek istemiyorlar.

Bakınız Sayın Akıncı artık güvenlik ve garantilerden bahsetmiyor. Onun için bunlar mesele değil. Oysa bu halk güvenlik ve garantileri olmazsa olmaz olarak görüyor. Sayın Akıncı orada Elam zihniyetine sahip insanlar varken, sen bu halkın güvenlik ve garantisini nasıl tartışmaya açar ve bu konuda tavizkar davranırsın. Sana bu hakkı kim verdi?”.

Açıklamada, diğer yandan Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun da Lefkoşa İlçe Merkezi’nde örgüt başkanlarını toplayarak Cumhurbaşkanlığı seçim hazırlıklarını görüştüğü bildirildi.

Zaroğlu, örgüt başkanlarına; “Bu seçim bizim için en önemli imtihanlardan biridir. Lefkoşa, diğer ilçelere örnek olacak bir seçim çalışması yapacak” dedi. Örgüt başkanları, söz alarak kampanya konusunda fikirlerini dile getirdiler.

YDP, 20 Aralık Cuma günü 4. İstişare Toplantısı’nı Dikmen’de yapacak.

05/12/2019 17:31