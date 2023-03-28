Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda eleştirileri yanıtlamak için küsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’in yıllardan beridir 4 -5 tane şirket tarafından özelleştirilmiş olduğunu belirtti.

Arıklı, söz konusu şirketlerin, ihale şartnamelerini istediği gibi hazırlayarak ihaleye girilmesini sağladığını ve başka şirketlerin ihaleye girmesini istemediklerinin bunun halen böyle olduğunu söyledi.

Arıklı, dünyada artık devletlerin bu tip yerlere yatırım yapmadığını, yap, işlet, devret modeliyle yatırım yaptığını belirterek, KKTC’nin de bu şekilde yapması gerektiğini vurguladı.

Enerjide arz güvenliğini sağlamak istediklerini ifade eden Arıklı, “Aksa ile anlaşacaksak kablo ile elektrik şartını koymamız lazım. Kablo ile enerjinin amacı ucuz elektrik değil, arz güvenliğini sağlamaktır” dedi.

Arıklı, “Bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak ucuz enerjiye ihtiyacımız var, bırakın bunun önünü açalım. AB’nin yasakladığı jeneratörlere yatırım yaparak ülkenin önünü açamayız, bırakın işimizi yapalım’ diye konuştu.

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28/03/2023 15:18