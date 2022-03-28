Arıklı: Anayasa ‘zorunluluk’ ilkesi ile değiştirilebilir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 11:30 sıralarında toplandı. Haziran’da yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri’nin 27 Kasım 2022 tarihine ertelenmesiyle ilgili vekiller söz aldı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin herkes tarafından bilindiğini ancak bu maddenin ‘zorunluluk’ ilkesi ile değiştirebileceğini savundu.

Arıklı, yerel yönetim reformuna ilişkin ortada bir taslak olduğunu, çalışma içerisinde bazı maddelere dayanılarak, önüne geçmenin anlamı olmadığını ifade etti.

4 yıldan beridir yerel yönetim reformu yapılması gerektiğini söylediklerini anlatan Arıklı, “Konsensüs ortamını birlikte oluşturalım Ya çok geç ya da çok erken denilerek reformu erteleme şansımız yoktur” dedi.

“28 belediye ile seçim yapalım diye absürt bir kelime olamaz” diyen Arıklı, “En az 20 belediye Aralık ayını göremez. Seçim yapsak da göremez” ifadelerini kullandı

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28/03/2022 12:46