Arıklı: Anayasa’ya uyalım diye belediyeleri mi batıralım?

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel seçimlerin ertelenmesinin Anayasa‘ya aykırı olması konusunda “Anayasa’ya uyacağız diye belediyeleri mi batıralım?” diyerek, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı‘na karşı çıkan belediye emekçilerine de “Aç mı kalmak istiyorsunuz?” dedi

Arıklı: Bu yasayla belediye başkanlarının keyfi idaresine son verilecek

BRT‘de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılan Arıklı, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı’nın ihtiyaç olduğunu, buna karşı çıkan muhalefetin ise popülizm yaptığını söyledi.

Arıklı, “Bu yasayla birlikte limanlardaki veya havalimanındaki gelirler tek bir belediyenin kasasına gitmeyecek, havuzda toplanacak, belediye başkanlarının keyfi idaresine son verilecek, attıkları her imzanın hesabını vermek zorunda kalacaklar” dedi.

“Aç mı kalmak istiyorsunuz?”

Arıklı “reform” olarak adlandırdığı tasarının kimse tarafından engellenmemesi gerektiğini savunarak, belediyelerin mali durumlarına değindi.

Arıklı, “20 tane belediye maaş ödeyemiyor. İşçiler de ‘ben belediyemi kapatmam’ diyor. 6 aydır maaş alamadın, alabildiysen de borçalanarak aldın. Aç mı kalmak istiyorsunuz?” diye sordu.

“Anayasa’ya uyalım diye belediyeleri mi batıralım?”

Yerel seçimin tarihinin ertelenmesi konusunda da konuşan Arıklı, muhalefetin Anayasa’yı işaret ederek ertelemeye karşı çıkmasına da ilginç bir yorumda bulundu.

Arıklı, “Anayasa 4 yıl içinde yapılması gerektiğini söylüyor ancak tarih belirtmiyor. Bu bir görüştür. Biz göre ise mücbir sebep vardır. Mademki Cumhurbaşkanlığı seçimini mücbir sebepleri öne sürüp, 6 ay ertelemeştik, burada da aynı sebepler var. Anayasa’nın ilgili maddesine uyalım diye yerel yönetimleri batırmaya, insanlarımıza işkence etmeye hakkımız yok. Tarihi 3 ay esnetebiliriz” denir.

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07/04/2022 08:38