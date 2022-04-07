Arıklı: Anayasa’ya uyalım diye belediyeleri mi batıralım?

BRT‘de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılan Arıklı, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı’nın ihtiyaç olduğunu, buna karşı çıkan muhalefetin ise popülizm yaptığını söyledi.

ads ads ads ads
07/04/2022

ads
ads
ads
Arıklı: Anayasa’ya uyalım diye belediyeleri mi batıralım?

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel seçimlerin ertelenmesinin Anayasa‘ya aykırı olması konusunda “Anayasa’ya uyacağız diye belediyeleri mi batıralım?” diyerek, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı‘na karşı çıkan belediye emekçilerine de “Aç mı kalmak istiyorsunuz?” dedi

Arıklı: Bu yasayla belediye başkanlarının keyfi idaresine son verilecek

BRT‘de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılan Arıklı, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı’nın ihtiyaç olduğunu, buna karşı çıkan muhalefetin ise popülizm yaptığını söyledi.

Arıklı, “Bu yasayla birlikte limanlardaki veya havalimanındaki gelirler tek bir belediyenin kasasına gitmeyecek, havuzda toplanacak, belediye başkanlarının keyfi idaresine son verilecek, attıkları her imzanın hesabını vermek zorunda kalacaklar” dedi.

“Aç mı kalmak istiyorsunuz?”

Arıklı “reform” olarak adlandırdığı tasarının kimse tarafından engellenmemesi gerektiğini savunarak, belediyelerin mali durumlarına değindi.

Arıklı, “20 tane belediye maaş ödeyemiyor. İşçiler de ‘ben belediyemi kapatmam’ diyor. 6 aydır maaş alamadın, alabildiysen de borçalanarak aldın. Aç mı kalmak istiyorsunuz?” diye sordu.

“Anayasa’ya uyalım diye belediyeleri mi batıralım?”

Yerel seçimin tarihinin ertelenmesi konusunda da konuşan Arıklı, muhalefetin Anayasa’yı işaret ederek ertelemeye karşı çıkmasına da ilginç bir yorumda bulundu.

Arıklı, “Anayasa 4 yıl içinde yapılması gerektiğini söylüyor ancak tarih belirtmiyor. Bu bir görüştür. Biz göre ise mücbir sebep vardır. Mademki Cumhurbaşkanlığı seçimini mücbir sebepleri öne sürüp, 6 ay ertelemeştik, burada da aynı sebepler var. Anayasa’nın ilgili maddesine uyalım diye yerel yönetimleri batırmaya, insanlarımıza işkence etmeye hakkımız yok. Tarihi 3 ay esnetebiliriz” denir.

07/04/2022 08:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ERHAN ARIKLI
MANŞETLER

Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir

HK DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girilirken ABD’den savaşın gidişatına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu başta Donbas olmak üzere ülkenin doğusuna yoğunlaşırken Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın kesinlikle savaşı kazanabileceğini söyledi. Rusya lideri Putin'in “hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirten Kirby, “Ne Kiev’i alabildi, ne hükümeti devirebildi” dedi.

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.