Arıklı: Ankara bir de sizinle mi uğraşsın

Yeniden Doğuş Partisi’nden verilen bilgiye göre, toplantıda ilk sözü alan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz bütçe açıklarına değinerek; “Yaklaşık 2 milyar açık ile bu ülkeyi idare edemez sadece maaşları ödersiniz. Sizin Hükümet etmekten anladığınız budur. Maaşları ödersiniz ama eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve tarımda sorunlar artarak devam eder. Bu halka daha fazla ızdırap vermeyin" dedi.

Toplantıda konuşan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise ülkedeki rant sistemine değinerek;" Bu düzenin adı rant düzenidir. Vurgun düzenidir. Soygun düzenidir. YDP vurguna, soyguna, ranta dur demek için meydanlarda ve Mecliste amansız bir mücadele veriyor. İmar planları vurgun planına döndü. KIB TEK soğan gibi soyuluyor. Fatura halka çıkıyor. Soyguna vurguna karşı bizimle yürü Kıbrıs" dedi.

Alkışlarla kürsüye gelen Genel Başkan Erhan Arıklı, " Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili çeşitli merkezlerde değişik planlar hazırlanıyor, oyunlar oynanıyor. Ama merak etmeyin. Biz bu oyunu bozarız" dedi.

Arıklı, Mecliste 6 siyasi parti göründüğünü, aslında 2 parti olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; "Bu 2 partinin biri YDP. Diğerleri isimleri farklı olsa da aslında hepsi tek parti. Bakın son 2 yıl bizim dışımızdaki diğer 5 partide iktidara geldi. Sizin hayatınızda bir değişiklik var mı? Ülke sorunlarında herhangi bir düzelme var mı? Hayatınızda olumlu bir değişiklik var mı? Bunların 5 bir yerde. İsimleri farklı, zihniyetleri aynı" dedi.

YDP’nin Kıbrıs’ın partisi olduğunu söyleyen Arıklı; “Birileri bizimle Kıbrıslılık yarışına girse de, biz bu ülkenin insanlarıyız. Burası bizim vatanımız. Belki burada doğmadık ama burada ölmekten şeref duyacağız. Torunlarımız da, onların torunları da burada doğup burada ölecekler. Kök saldık bu topraklara. Hiçbir güç bizi bu topraklardan söküp alamaz" dedi.

Son zamanlarda gerek Cumhurbaşkanlığı ve gerekse İmar Planı konusunda Hükümette kriz yaşandığını söyleyen Arıklı; "Başbakan ve Yardımcısı Ankara’ya çağrıldı. Bu beceriksiz, uyumsuz kardeşlere bir ayar verildi. İmar planı yürürlüğe girerse anlayacağız ki ayarı Tatar yedi. Yok şayet ötelenirse o zaman ayarı Özersay yedi. Kardeşim adam gibi ülkeyi idare edin. Sürekli dışardan tutkal aramayın. Ankara'nın dünya kadar derdi var. Bir de sizinle mi uğraşsın. Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin" dedi.

22/12/2019 13:52