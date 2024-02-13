Arıklı, Ankara'da 'Güvenli İnternet Günü' Etkinliğine katıldı

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13/02/2024

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Arıklı, Ankara'da 'Güvenli İnternet Günü' Etkinliğine katıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTHK)  düzenlediği "Güvenli İnternet Günü Etkinliği" ne katılmak için Ankara'ya gitti.

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTHK)  düzenlediği "Güvenli İnternet Günü Etkinliği" ne katılmak için Ankara'ya giden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı etkinlikte bir de konuşma yapacak.

Arıklı, etkinliğe katılacak olan TC Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de görüşecek.


 

13/02/2024 10:37
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