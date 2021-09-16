Arıklı: Anlaşmanın hayata geçmemesi büyük kayıp

Arıklı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Federasyon yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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16/09/2021

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Arıklı: Anlaşmanın hayata geçmemesi büyük kayıp

 Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Federasyon yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette spora dair ve federasyonla ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Bakan Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile imzalanması planlanan gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmasına değinerek, anlaşmanın hayata geçmemesinin ülke ve ülke sporu adına büyük bir kayıp olduğunu, hayata geçerse, ülke gençliği ve spor adına önemli gelişmeler yaşanabileceğini belirtti. 

16/09/2021 16:39
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TAGS: arıklı, masa tenisi federasyonu, kktc,
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