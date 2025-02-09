Arıklı: Artık Kıb-Tek aydınlatma parasını toplamayacak…

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki yaya Ahmet Can Kepenek hayatını kaybetti.

Aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Kepenek’in ölümü, kamuoyunda büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Aynı yolda, 22 Aralık’ta benzer şekilde Hüseyin Ulu isimli vatandaş da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazaların ardından gözler bu tehlikeli yoldaki eksiklere çevrilirken, vatandaşlar özellikle aydınlatma yetersizliğine dikkat çekti. İki kazanın da gece saatlerinde meydana gelmesi ve yolun aydınlatmasının olmaması, bu durumun yayalar için büyük bir risk yarattığını gözler önüne serdi.

Arıklı: Parayı Kıb-Tek topluyor ama belediyelere aktarmıyor!

Haber Kıbrıs’a konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yol aydınlatmalarının sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu, aydınlatma ücretlerinin Kıb-Tek tarafından toplandığını ancak toplanan paranın belediyelere aktarılmadığını ifade etti.

Arıklı, “Acilen Yasa Değişikliği yapacağız. Artık Kıb-Tek aydınlatma parasını toplamayacak. Bu parayı Belediyeler toplayacak. Aydınlatmalardan da artık tamamen belediyeler sorumlu olacak” ifadelerine yer verdi.