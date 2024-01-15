Arıklı: Asgari ücret son yılların en iyi rakamına ulaştı

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15/01/2024

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Arıklı: Asgari ücret son yılların en iyi rakamına ulaştı

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  ülkeye öğrenci olarak gelenler ve kaçak durumda olan kişilerin mahkemeye çıkarılmasına gerek duyulmadan derhal yurtdışı edilmesiyle ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

Asgari ücretin son yılların en iyi rakamına ulaştığını kaydeden Arıklı, “Asgari ücreti artırmanın bir anlamı yok piyasası kontrol altına alamazsanız” dedi. Arıklı, bu konuda birkaç gün içinde hükümet olarak acil tedbir almaları gerektiğini de ekledi.

Sanayi arsalarıyla ilgili soruya, “Bir komite kurulacak. Bu komite ihtiyaca ve amaca göre arsaları dağıtacak. Türkiye’den gelecek sermaye ise buradaki yerli bir firmayla konsorsiyum kurmak durumunda olacak” yanıtını verdi.

15/01/2024 16:00
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TAGS: haber, kıbrıs
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