Arıklı: Asgari ücreti yeterince artıramıyorsak piyasayı ucuzlatacağız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti ile toplantı yaptı. Toplantıda, piyasanın nasıl ucuzlatılabileceği konusu masaya yatırıldı.

Bakan Arıklı, piyasaya getirmek istedikleri denetleme modeline ilişkin bilgi aktardı. Arıklı, “özellikle kriz dönemlerinde, ekonomik sıkıntıların had safhaya vardığı, insanların ekonomik buhran içine girdiği bu dönemde piyasaya çıkan vurguncuların önlenebilmesi için bu işin içindeki örgütlerle birlikte haraket ederek piyasaya nefes aldırmak düşüncesindeyiz” dedi.

27’ye 70 sayılı yasanın uygulanması halinde piyasadaki art niyetli insanların canının yanacağını belirten Bakan Arıklı, tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek hem vurgunun önüne geçmek hem de namuslu tüccarı korumak istediklerini söyledi.

Arıklı, “bu şartlarda asgari ücreti beklenen ölçüde artıramayacağımız ortada. Artıramıyorsak mecburen piyasayı ucuzlatmak zorundayız. Alım gücünü artırmak zorundayız. Bunun da yolu piyasayı denetlemektir. Kar marjlarını belli bir oranda tutup insanların en azından kriz dönemlerinde nefes almasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Yılbaşından sonra Ankara'ya gidecek

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, yılbaşından hemen sonra Ankara’yı ziyaret ederek, Türkiye Ticaret Bakanı ile görüşeceğini de kaydetti. Arıklı, “Ticaret Bakanı davet etti. Orada da bu konuyu konuşacağız. Kıyı Ticaret Anlaşmasına yeni bir şekil vereceğiz. KKTC-TC arasındaki ticaretteki tüm engellerin nasıl kaldırılabileceğini konuşacağız” dedi.

Deniz: Fedakarlık yapmak önemli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, ekonomik sıkıntıların aşılması konusunda Ticaret Odası’nın hükümetle işbirliği içinde çalışacağını belirtti. Sürdürülebilir bir ekonomi için piyasanın ucuzlatılmasının önemine her zaman dikkat çektiklerini hatırlatan Oda Başkanı, bunun için tüm kesimlerin fedakarlık göstermesi gerektiğini söyledi.

Deniz, “KTTO olarak devletin feragat edeceği yüzde 5 ise biz fiyatlarımızda 3 misli yani yüzde 15 indirim yapmaya hazırız. Herşey karşılıklıdır. Bir tek fedakarlığı iş dünyasından beklemek doğru bir adım olmaz. Bunu başaracaksak birlikte başaracağız” dedi.

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29/12/2020 13:48