Arıklı: Atatürk’ü her 10 Kasım’da anmalı, anlamalıyız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Gücünü milletine olan sevgisinden, inancından ve güveninden alan Atatürk'ün başarıları, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur” dedi.

Yeniden Doğuş partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı’nın mesajı şöyle:

“Gücünü milletine olan sevgisinden, inancından ve güveninden alan Atatürk'ün başarıları, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Çağdaş, laik ve sürekli daha ileriye dönük bakış açısıyla tüm dünyanın saydığı önemli bir devlet adamı olan Mustafa Kemal’i, milletimiz her 10 Kasım’da anmalı, anlamalı, kavramalı ve yorumlamadır.

Atatürk ilke ve İnkılaplarını kendiliğinden kabul eden ve Atatürk sevgisini içinden hiçbir zaman eksik etmeyen Kıbrıs Türkleri onun izinden gitmeye devam edecek ve ilkelerinden taviz vermeyeceklerdir”

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09/11/2021 18:33