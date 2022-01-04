Ekonomi ve Enerji Bakanı eski Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’e hibe edilecek jeneratörlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun hakkında eleştirilerde bulunan Arıklı, “Atun Yanlış biliyor. Sayın Sunat Atun bizim dönemimizle ilgili değerlendirmelerde bulunurken gaf üstüne gaf yapmaya devam etmektedir” dedi.

Açıklama yaparken daha iyi araştırma yapmasını konusunda Atun'a tavsiyede bulunan Arıklı, jeneratörlerle ilgili Kıb-Tek e herhangi bir maliyet yüklenmeyeceğinin karara bağlandığını açıkladı.

Arıklı’nın açıklaması şu şekilde:

“Atun Yanlış biliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sayın Sunat Atun bizim dönemimizle ilgili değerlendirmelerde bulunurken gaf üstüne gaf yapmaya devam etmektedir. Son yaptığı gaf ise Türkiye’nin bize hibe edeceği Mobil Jeneratörler ile ilgilidir. Sayın Atun bizim yaptığımız anlaşmada bu jeneratörlere yıllık 2 milyon dolar kira ödenmesi öngörülürken, kendisinin girişimleri ile bu kiranın Türkiye kaynakları kullanılarak ödenmesini sağlamayı başardığını ifade etmiştir.

Konunun özeti şu şekildedir; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 15 Kasım 2020 de KKTC ye yaptığı ziyarette KKTC ye 2 adet Mobil Jeneratör hibe edildiğini söylemişti.

Sonrasında biz Hükümete geldiğimizde de 29.4.2021 de Türkiye Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile bir protokol imzalayarak bu konuyu bağlamıştık.

Protokolde jeneratörler için belli bir kira bedeli konulmuştu. Sayın Bakan bize bu jeneratörlerin EİAŞ a ait olduğunu ve bunların ücretsiz verilmesi teknik olarak imkansız olduğunu bunun için protokole belli bir miktarda kira bedeli konulduğunu ama bu kira bedelinin Türkiye kaynaklarından karşılanacağını söylemişti.

Nitekim bizim görevde olduğumuz 2.9.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Türkiye Enerji Bakanı Sayın Fatih Sönmez arasında imzalanan protokolde bu kira bedelinin Türkiye tarafından karşılanacağı ve Kıb-Tek e herhangi bir maliyet yüklenmeyeceği karara bağlanmıştı.

Sayın Atun'a son kez benim dönemimle ilgili açıklama yaparken daha iyi araştırma yapmasını tavsiye ediyorum”.

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04/01/2022 15:13