Arıklı, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ni ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ni (BAU) ziyaret ederek Mütevelli Heyeti Üyesi Mert Osmanlar’dan üniversite ile ilgili bilgi aldı.

Bakanlığından verilen bilgiye göre Arıklı, üniversitelerin KKTC ekonomisinin can damarı olduğunu, var olan ortak sıkıntılarını çözmeyi, hükümet olarak kendilerine misyon edindiklerini belirtti.

“Ulaşımın pahalı olması, toplu taşımanın çok yetersiz kalması ve yurt sıkıntısı nedeniyle aday öğrenciler ülkemizi tercih etmekte zorlanıyor” diyen Arıklı, ulaşım konusunda öğrencilere indirimli fiyat verilmesi için havayolu şirketleriyle temas halinde olduklarını, toplu taşımayle ilgili çalışmaların da süratli bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Mert Osmanlar ise üniversitenin gelişen bir üniversite olduğunu belirterek ülkenin lokomotif sektörlerinden yükseköğrenimin daha ileriye ve daha güzel yerlere taşınmasının kendileri için önemli taşıdığını söyledi.

Azerbaycan’a yapılan üst düzey ziyaret sırasında üniversitelerin de orada olduğunu belirten Osmanlar, “Daha çok ülkeden öğrenci getirebilmek için çalışmalarımız sürmektedir. KKTC’de yetiştirdiğimiz her bir öğrenci, ülkelerine döndüğünde bizim oradaki elçilerimiz oluyor. O nedenle yükseköğrenim Kıbrıs Türk halkı için büyük önem arz etmektedir” dedi.