Arıklı: Başsavcılık’tan yazılı görüş alınacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki başkanlık seçimi oylaması sonrası basına yaptığı açıklamada ortada tartışmalı bir durum olduğunu, grupların konuyu farklı şekilde yorumladığını ifade ederek yarın konu hakkında devletin hukukçusu pozisyonunda olan Başsavcılıktan yazılı görüş alınacağını dile getirdi.

Konu üzerine etik değerlendirmesinin ne olduğu sorulan Arıklı çok sayıda oylama olmasının demokrasiye uygun olduğunu ifade ederek “Netice itibariyle iç tüzük bizi bağlıyor, İç Tüzüğe göre hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Zorlu Töre’nin sonuç tutanağıyla oynayıp oynamadığı sorusu üzerine ise Arıklı, böyle bir durum olmadığını kaydetti.

Başsavcı görüşünün herkesi bağladığını ifade eden Arıklı yarın bu konuda resmi görüş alacaklarını tekrarladı.

Konu üzerine siyasi değerlendirmesi sorulan Arıklı, “Bana göre İç Tüzük yanlış yazılmıştır. İç Tüzük'te beşinci turda en çok oyu alan kazanır der... Bana göre bir oy dahi alsa kazanır” dedi. Arıklı ”Kırk dokuza bir dahi olsa kazanır diyen hukukçu arkadaşlar var. Hem de milletvekili” şeklinde konuştu.

Başsavcılık görüşü olumsuz olursa ne olacağı sorusunu yanıtında ise Arıklı, UBP grubunun toplanarak, yeni bir aday belirleyeceğini dile getirdi.

Arıklı, bu durumda on günlük sürenin aşılmış olacağının hatırlatılması üzerine, “Daha önce bunlar oldu. Daha önce on beş yirmi gün geçti. Hatta dörtlük koalisyon döneminde Meclis başkan yardımcısının seçilmesi oldukça uzadı. Yani herkes işine geldiğini kullanıyor. Geçmişte yaşananları kimse hatırlamak istemiyor. İlk defa olmuş şeyler değil bunlar. Netice itibariyle dediğim gibi yarın Başsavcının görüşüne göre hareket edeceğiz” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi olarak erken seçimden de kaçmadıklarını dile getiren Arıklı, hükümette birliğin bozulup bozulmadığı sorusu üzerine ise böyle olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

“Bu hükümeti sarsmayacak bir durum olduğu için bazı milletvekilleri olumsuz oy vermiş olabilirler. Etik açıdan kendi partilerine ihanet etmişlerdir bu arkadaşlar” diyen Arıklı gizli oylama olunca, kimin oy verip vermediğinin bilinemeyeceğini kaydetti. Arıklı, “Birileri yalan söylüyor” şeklinde konuştu.