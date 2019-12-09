Arıklı: Bazı bütçeler ciddi şekilde kısıtlandı

Yeni Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Erhan Arıklı, maliye politikalarında devletin ciddi ve adil bir vergi sistemi kurabileceğini söyledi.

Bütçede verimlilik, etkililik, gereklilik gibi kriterlere uyup uymadığının görülmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, orta vadeli programların hazırlanması ve 5 yılık kalkınma programlar yapmak yerine Türkiye Cumhuriyeti ile protokoller imzalandığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, bazı bakanlık bütçelerinin ciddi şekilde kısıtlandığını söyleyen Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin 51 milyon TL azaltılmasını eleştirdi.

Arıklı, bütçenin en dramatik bütçesinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi olduğuna işaret ederek, bütçesi 79 milyon TL azaltılan bakanlığın adeta cezalandırıldığını dile getirildi.

Sanayi Dairesi’nin bütçesinin de azaltıldığını dile getiren Arıklı, bütçedeki açığın realite mi yoksa bütçe açığını fazla gösterip, onu kapatarak prim toplama politikası olup olmadığını sordu.

Başbakan Ersin Tatar’ın geçen yıl bütçe görüşmelerinde Türkiye ile imzalanan ekonomik protokol hakkında yaptığı konuşmalardan da alıntılar yapan Arıklı, bu yıl Türkiye ile ara protokol imzalandıktan sonra protokolün şu anda ne aşamaya geldiğini öğrenmek istediklerini ve problemin ne olduğunu öğrenmek istediklerini söyledi.

Türkiye ile imzalanacak protokolün çok önemli olduğunu fakat bunun halen imzalanmadığını söyleyen Arıklı, hükümetin performansının çok düşük olduğunu ve Türkiye’nin icraat yapan kişiler istediğini söyledi.

İçişleri Bakanının yaptığı “ikametgah tüzüğünde” birçok sorun olduğunu kaydeden Arıklı, bunun çok ciddi sıkıntılara yol açtığını ve Türkiye’den para gelmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini belirtti.

13. maaşların daha önce değil de 23 Aralık’ta ödenecek olmasında teknik olarak sorun olup olmadığını soran Arıklı, geçen yıl haksız yere dörtlü koalisyon hükümetini sıkıştıranların şu an özür dilemelerini beklediğini kaydetti.

Su ve elektrik konularında adım atılmasının talep edildiğini fakat bu iki konuda adım atılmamasından dolayı da Türkiye’den gelecek para akışı konusunda ciddi sıkıntı olduğunu savunan Arıklı, Türkiye’den beklenen paranın da bu performansla gelmeyeceğini söyledi.

Türkiye’den gelen kaynağın nerelere gittiğini çözemediğini ve maliyenin gelir gider tablosunun çok karmaşık olduğunu kaydeden Arıklı, Türkiye’den gelen 600 milyon TL’nin nereye gittiğini göremediğini kaydetti.

Savunma giderlerinin yüzde 38’lik bir artışa ulaşması konusunda bir açıklama olması gerektiğini fakat bu artış miktarının ciddi olduğunu söyleyen Arıklı, bütçe içerisinde kriz yönetimine dair bir kalem görmediğini belirtti.

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamını da eleştiren Arıklı, enflasyon değerlendirmesinin de doğru düzgün ele alınarak, komediye sebep olunmaması gerektiğini söyledi.

09/12/2019 15:38