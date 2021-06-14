Arıklı: Ben bayrak hassasiyetine dikkat çekmek için o sözleri kullandım

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün düzenlediği basın toplantısında "O bayraklara dokunan el kırılır!” sözlerine açıklık getirdi.

Arıklı, toplumdaki bayrak hassasiyetine dikkat çekmek için o sözleri kullandığını aktararak “Kalkıp ta kimsenin elini kıracak durumumuz yok” dedi.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Venedik surları üzerinde bulunan boru ve kabloları da incelemesi gerektiğinin altını çizen Arıklı, “Bayrak söz konusu olunca belli yerlere mesaj vermek için böyle bir karar alınıyor” dedi.

Erhan Arıklı’nın konuşması şöyle: “Burçlara çeşitli dönmelerde yapılan adeta saldırı mahiyetinde resimler var. Surların üzerinde çeşitli yerlerde antenler, borular var. Hepsinin fotoğrafları mevcut.

Benim kızdığım üzüldüğüm Mağusa burçlarına şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalar konusunda hiçbir karar almayan Anıtlar Yüksek Kurulu her nedense basının gündemine gelince bayrak konusunu gündemine alıyor ve reddine karar veriyor.

Bayrakların altında boru ve kablolarlar dolu bunlar Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından incelemeye tabi tutuldu mu? Bayrak söz konusu olunca belli yerlere mesaj vermek için böyle bir karar alınıyor.

El kırma falan mecazi bir söylem. Toplumun dikkatini çekebilmek için söyledim. Kalkıp ta kimsenin elini kıracak durumumuz yok. Bu konuda bayrak hassasiyetine dikkat çekmek için böyle bir cümle kullandım.”

Öte yandan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Anıtlar Yüksek Kurulu’nun bayrağa karşı olmadığını, betona karşı çıktığını söylemişti.

Bu habere tepkiniz:



14/06/2021 11:13