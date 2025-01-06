Arıklı: Ben bu hükümetten kalınmasından yanayım

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT'de gazeteci Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı. Arıklı, hükümetin istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar devam etmesi şart. Bizsiz veya bizli, önemli olan istikrarlı bir şekilde yol alınmasıdır."

Arıklı, şunları ekledi:

"Sayın Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’na verdiğiniz eylem planının hangisi bugüne kadar hayata geçti?' diye bana kendi partililerim soruyor. Ben onlara 'yol yaptık' diyorum ama bu yeterli değil. Sıkıntı büyük. YDP bu hükümetten çekilirse, bu hükümet sıkıntı yaşamaz. 2027’ye kadar götürebilirler. Birileri sevinç naraları atmasın, bu hükümet bizsiz de devam eder."

Hükümetin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, yapılması gereken yasal düzenlemeleri de sıraladı:

"Yapacaklarımızı plan program dahilinde gerçekleştirmemiz gerek. Limanlar, sanal bet yasası, Forex yasası, trafikle ilgili yasaların hızlı bir şekilde geçmesi gerek. Bu konuları dile getirerek arkadaşları ikna edebilir miyim bilmiyorum ama hükümetin istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor."