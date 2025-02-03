Arıklı: Ben Rusya’dan deport edildim…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisi Kürsüsünde Türkiye'ye girişine izin verilmeyen KKTC yurttaşları ile ilgili açıklama yaptı muhalefete seslenerek “Keşke 12 arkadaşımızın hakkını savundunuz gibi, KKTC’ye alınmayan TC uyruklu vatandaşların da hakkını savunsanız” dedi. Avrupa İnsan Hakları İkamet Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ülkeye gerekeli gördüğü isimleri almama noktasında hak verdiğine dikkat çeken Arıklı, “Ben 1993’ten beri Rusya’ya siyasi sebeplerden dolayı giremiyorum. Çeçenistan ve Tataristan ile ilgili siyasi görüşmeler yaptığım gerekçesi ile beni deport ettiler” dedi. “Bunlar olabilecek şeyler” diyen Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye geldiğinde CTP’li vekillerin bu konuyu sorgulaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yapan Arıklı “Herhangi bir devletin ‘Benim şu vatandaşımı neden almıyorsun’ diye sorgulama hakkı yoktur. Kişiler kişisel olarak hakkını savunur devlet bunu yapmaz” dedi.