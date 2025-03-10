Arıklı: Bilişim suçlarının engellenmesi konusunda iş birliğimiz devam edecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bilişim suçlarının engellenmesi konusunda Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar ile yakın iş birliğinin devam edeceğini, bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bilişim suçları konusunda bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, internetin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için bilişim suçları konusunda farkındalığın ve cezalarla ilgili caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şube Başkanı Murat Kadir, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Baturay Özkan’ı kabul ederek bir süre görüştü.

-“Yasaların güncellenmesine ihtiyaç doğdu”

Bakan Arıklı, kabul sırasında yaptığı konuşmada, bilişim teknolojilerinin günden güne değişip geliştiğini, bu nedenle bilişim konusundaki yasaların belirli aralıklarla güncellenmesine ihtiyaç doğduğunu belirtti.

Arıklı, “Bilişim suçları ile ilgili yürürlükte olan yasalarımız var ancak bilişim teknolojileri günden güne gelişiyor. Buna ayak uydurmak lazım. BTHK ile Türkiye Bilişim Derneği’nin bilişim ve haberleşme konularında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim programları düzenlenmesiyle ilgili güzel bir iş birliği bulunuyor. Bilişim suçları konusunda yapılacak çalıştaya diğer kurumları ve konunun uzmanı profesyonelleri de davet etmek istiyoruz. Yapılacak olan çalıştay, bilişim suçları ile ilgili hangi yasaları güncellememiz gerektiğini görmemiz açısından oldukça faydalı olacak.” dedi.

Bilişim suçları ile ilgili çalıştayın önümüzdeki aylarda yapılacağını belirten Arıklı, göstermiş oldukları yakın iş birliği nedeniyle Eskişehir Barosu, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Türkiye Bilişim Derneği’ne teşekkürlerini sundu.