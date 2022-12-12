Arıklı: Bir kaşık suda fırtına koparmaya bayılıyorlar

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12/12/2022

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Arıklı: Bir kaşık suda fırtına koparmaya bayılıyorlar

Haber Kıbrıs/Yağmur DÜŞER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de trafiğin yönünün değiştirilmesi iddiaları üzerine Haber Kıbrıs’a özel açıklama yaptı. Bakan Arıklı, trafiğin akışının değiştirecek bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirterek, kendisinin yaptığının sadece sol direksiyonlu  araçların KKTC’ye ithali ile ilgili teknik bir çalışma olduğunu söyledi.

“Bir kaşık suda fırtına koparmaya bayılıyorlar.” diyen Arıklı, 3 buçuk 4 ay önce sol direksiyonlu araçlarla ilgili teknik bir çalışma başlattıklarını çünkü vatandaşlardan ve oto galerilerden yoğun bir talep olduğunu belirtti. Trafiğin akışını değiştirecek bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını vurgulayan Arıklı, “Trafikte sol direksiyonlu araçlar ne kadar kaza yapıyor? Kazaların oranı nedir? Adaya gelen turistler sol direksiyonlu araç kalabiliyor mu? Bu konuda bir çalışma başlattık” ifadelerini  kullandı.

12/12/2022 11:02
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TAGS: arıklı, haber, kıbrıs
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