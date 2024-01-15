Arıklı: Bir tetikçi, canlı yayında bana akıl almaz iddia ve iftiralarda bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, canlı yayında bir kişinin kendisi hakkında akıl almaz iddia ve iftiralarda bulunduğunu belirtti.

Arıklı, söz konusu kişinin daha önce benzer hezeyanlarda bulunduğunu belirterek bu durumu ciddiye almadığını ve dava açmaya karar verdiğini ifade etti.

Açıklama şu şekilde;

"Bir tetikçi, az önce Facebook'tan yaptığı canlı yayında bana akıl almaz iddia ve iftiralarda bulundu. Bu şahıs daha önce de benzer hezeyanlarda bulunmuştu. Ama onu ciddiye alıp, yaptığı yayınlarla ilgili kendisine dava açmaya tenezzül etmemiştim. Ama artık yeter. Yarın ilk işim bu şahsı önce polise şikayet etmek, arkasından ciddi bir tazminat istemi ile hakkında dava açmak olacak..."