Arıklı, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ Dizisi Setini Ziyaret Ederek Ekiple Bayramlaştı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bugün Mağusa’da bulunan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizi setini ziyaret ederek, oyuncular ve teknik ekibin bayramını kutladı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arıklı dizinin oyuncuları ve teknik ekibine yaptığı konuşmada, dizinin tarihi bir misyonu yerine getirerek, 85 ülkeye Kıbrıs davasını anlatacağını söyledi.

Arıklı, "Bu dizinin hedef kitlesinin başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyu olduğunu iyi biliyoruz. Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini dünya kamuoyuna anlatırken sinemanın gücünü kullanmak önemli bir aşama. Bu açıdan sizleri kutluyorum" dedi.

Dizi ile ilgili eleştirilere de değinen Arıklı, dizi ile ilgili eleştirileri iki gruba ayırdı.

“DİZİ EKONOMİK AÇIDAN MAĞUSA BÖLGESİNE NEFES ALDIRDI”

Arıklı şöyle konuştu:

"Evet, bu bir belgesel değil. Bu yakın dönemi anlatan bir senaryo. Bu dizi ile ilgili eleştirileri iki gruba ayırmak mümkün. Birinci grup, ideolojik olarak bu diziye karşı çıkan klasik sol kesim. Bunlar geçmişi hatırlamak istemiyor, hatırlatan her şeye karşı çıkıyorlar.

İkinci grup ise iyi niyetli olan, o dönemi bizzat yaşayan gerçek kahramanlar. Bunlar yaşanan her olayın içinde oldukları için detayları dahi inceleyip eleştiriyorlar. Bu eleştirilerin birçoğu doğru ve haklı eleştiriler. Keşke senaryoyu yazan arkadaşlarımız bu gerçek kahramanların yaşadıkları hikayeleri dinleme imkânı bulsalar. Senaryo o zaman çok daha zenginleşir. Bunun için henüz geç değil. Daha önümüzde uzun bir süre var. Bu arada dizi ekonomik açıdan Mağusa bölgesine nefes aldırdı. Günde ortalama 1,5 milyon lira para küçümsenmeyecek bir rakam. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum"

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12/05/2021 16:57