Arıklı: “Birileri üzülecek ama gelinen nokta…”

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11/01/2023

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Arıklı: “Birileri üzülecek ama gelinen nokta…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Durmak yok. Yolumuz uzun” dedi.

Arıklı, “Dün akşam Bakanlar Kurulu sonrası 3 Parti Genel Başkanı uzun süren bir toplantı yaptık. Hem seçimleri değerlendirdik hem de önümüzdeki sürecin yol haritasını belirledik.” İfadelerine yer verdi.

İşte o pyalaşım:

Seçim sonrası dilek ve temenniler bölümüne geçtik galiba. Birileri Ünal Üstel ile ilgili gönlünden geçeni özellikle İnternet gazetelerine yazdırıp ortalığı bulandırmaya çalışıyor belli.

Öncelikle Ünal Üstel Türkiye ile imzalanacak ekonomik protokolü görüşmek için gecikmiş ziyaretini önce tedavisi 6 ay süren ağır göz operasyonu ardından geçirdiği ağır grip hastalığı dolayısı ile önümüzdeki haftaya ertelemiştir...

Ortada bir seçim başarısı olmadığı gibi iddia edildiği gibi bir seçim başarısızlığı da  yoktur. Olsa bile bunun sorumluluğu sadece Ünal Üstel’in değil, bu ittifaka ve adaylara birlikte karar veren 3 Partinin Genel Başkanına aittir.

Dün akşam Bakanlar Kurulu sonrası 3 Parti Genel Başkanı uzun süren bir toplantı yaptık. Hem seçimleri değerlendirdik hem de önümüzdeki sürecin yol haritasını belirledik.

Netice itibari ile birileri üzülecek ama gelinen nokta; durmak yok. Yola devamdır...”

11/01/2023 20:40
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TAGS: Arıklı: “Birileri üzülecek ama gelinen nokta…”
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