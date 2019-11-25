Arıklı: Birilerinin Türkiye’ye hakaret etmesine izin vermemeliyiz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genel Kurulda güncel konuşma yaptı.

Arıklı, Barış Harekatı’na “İşgal Harekatı”, Türkiye’ye “İşgalci”, Türk ordusuna “işgal ordusu” demesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Bu görüşü bir kamu görevlisinin paylaşmasının yasalar kapsamında cezaolduğunu söyledi, “Hükümetler bugüne kadar neden harekete geçmedi” diye sordu.

Ülkedeki yargı sisteminin yargıçlara manevra alanı tanıdığını kaydeden Arıklı, TC Cumhurbaşkanı ile ilgili kolaj davasının sonucunu eleştirdi. Arıklı, “Yargıya elbette saygımız var ama belki de yargı sisteminde değişikliğe gitmeliyiz” şeklinde konuştu.

Arıklı, “Türkiye ile bağlarımız birkaç kişinin söyleyeceği sözle sarsılmaz. Başbakanın adımını alkışlıyorum ama bunun arkası gelmeli. Yasalar ortadayken birilerinin Türkiye’ye hakaret etmesine izin vermemeliyiz. Bu birilerinin işine gelebilir ama milli duyguları yüksek olan ve hükümette olan kişilerinbuna sessiz kalması bizleri üzer” dedi.

Bir siyasi partinin koro eşliğinde “Ayşe Evine dön” şarkısı söylediğini, bir sendika başkanının Türkiye’ye ve Türk ordusuna hakaret ettiğini, bir gazetenin yayınladığı kolajlaTC Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini söyleyen Arıklı, “ Bunun önünü almazsınız gerisi gelir. TC Elçiliği önünde daha ağır pankartlarla mitingler yapılabilir” dedi.

25/11/2019 19:38