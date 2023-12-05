Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Bişkek’teki resmi temasları ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arıklı “Bişkek’te işlem tamam. Pilavımızı yedik dönüyoruz…” ifadelerini kullandı.

Söz konusu Bişkek’teki resmi görüşmelere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs konusundaki gelişmeler, başta Kırgızistan olmak üzere Türk Dünyası ile KKTC arasındaki ilişkiler, eğitim ve turizm gibi alanlardaki potansiyel konuları ele alındı.