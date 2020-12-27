Arıklı: Biz büyük bir aileyiz…

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27/12/2020

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Arıklı: Biz büyük bir aileyiz…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Suphi Asiltürk’ün istifasını kabul etmediği ve parti içindeki görevlerine devam edeceği bildirildi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı, parti MYK üyesi ve CMR Şirketler Grubu Direktörü Asiltürk’ün parti için çok önemli bir değer olduğunu ve hedefe ulaşmak için birlik içerisinde omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Genel Başkan Arıklı “Biz büyük bir aileyiz her aile içerisinde olduğu gibi partimiz içerisinde de fikir ayrılıklarının olması çok doğaldır, bu da demokrasinin bir gereğidir” diyerek bunun küskünlük anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

 

 

27/12/2020 10:08
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TAGS: Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Suphi Asiltürk, haberkibris,
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