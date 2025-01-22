Arıklı: Biz gidelim diye dua eden UBP vekilleri var, gözleri makamda

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy’un açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Arıklı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, YDP’nin hükümetten ayrılma kararına yönelik UBP içerisindeki bazı milletvekillerinin tavırlarını eleştirirken, Hasan Taçoy’un kendilerine yönelik sözlerine de doğrudan cevap verdi.

Arıklı, UBP içerisinde bazı milletvekillerinin YDP’nin hükümetten ayrılma kararını sabırsızlıkla beklediğini ve bu durumu tebessümle izlediklerini ifade etti. Bu milletvekillerinden bazılarının, YDP’nin elinde bulunan Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna geçme hayali kurduğunu, bazılarının ise hükümet desteğinin 26 milletvekiline düşmesi halinde Başbakan’a baskı yapma fırsatı bulacağını düşündüğünü belirtti.

Arıklı, Hasan Taçoy’un kendilerine "Ayrılacaksan ayrıl, ülkenin önünü aç" şeklinde bir mesaj gönderdiğini vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

"YDP’nin Muhatabı Sayın Taçoy Değildir"

"Sayın Taçoy’un bizimle ilgili hangi grupta olduğunu bilmiyorum, çok da ilgilenmiyorum. Ancak şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki, YDP’nin muhatabı Hasan Taçoy değil, Sayın Başbakan’dır. YDP, hükümete girerken Sayın Taçoy’a fikrini sormadığı gibi, çıkarken de sormayacaktır."

TAÇOY

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın hükümet konusundaki kararını bir an önce vermesi gerektiğini söyledi ve “Çekileceksen bir an önce çekil ve ülkenin önünü aç” dedi.

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