Arıklı: Bizi istifaya davet edenler şimdi özür dileyecekler mi?

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali'nden alınan yakıt numunelerine ilişkin tahlil sonuçlarının limit altında çıkmasına işaret ederek, "Bizi istifaya davet edenler şimdi özür dileyecekler mi?” diye sordu.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Teknecik Elektrik Santrali'nden alınan yakıt numunelerine ilişkin test sonucunu açıklamıştı. Orkun, yakıt numunelerinde yapılan uluslararası analiz değerlerine göre, bütün değerlerin limit altında çıktığını, yakıtta yağ katkısı, yağ bulunmadığını da belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, numune sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Arıklı, “Bizi istifaya davet edenler şimdi bizden ödür dileyecekler mi? Birazcık onur...” ifadelerini kullanarak, “Günlerdir yaygara yaptılar. Para ile manşet satın alıp algı oluşturdular. Popülist politikacılara meze yaptılar. Sonuç ortada” dedi.

Arıklı, en önemlisinin ise Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın bir resmi kuruluşu olan TPİC’in kaçakçılıkla, zehirli yakıt satmakla suçlandığını da söyleyerek, şöyle devam etti:

“Hatta ahlaksız iddialarını o kadar ileri götürdüler ki Lübnan'a sokulmayan yakıtı KKTC’ye getirmekle itham ettiler. Ne yazık ki, bu algı operasyonun oluşturduğu karanlıkta akaryakıt ihalesini yaptılar. Soru şu; Yapanın yanına kar mı kalacak. KIB-TEK soyulmaya devam mı edecek? Kararı halk verecek.”

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20/09/2021 19:47