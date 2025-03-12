Arıklı: Bizim için federasyon masalı bitmiştir

Cenevre’de yapılacak toplantıya katılmaya hazırlanan siyasi parti yetkilileri BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cenevre’deki toplantıda partilerini temsilen parti Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz ile Milletvekili Talip Atalay’ın katılacağını söyleyerek, kendisinin ise Cenevre’ye gitmeyeceğini söyledi.

Arıklı, toplantıdan herhangi bir sonuç beklemediğine de işaret ederek, “bizim için federasyon masalı bitmiştir” dedi…