Arıklı: BM'ye pabuç bırakacak halimiz yoktu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı Pile-Yiğitler yolunda yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

"DÜNYA YENİDEN KURULUYOR...

Pile-Yiğitler yolu bir anda dünyanın gündemine oturdu.

Geçmişte Rumların defalarca ara bölgeyi ihlal edip, yol yapmasına ses çıkarmayan BM Barış Gücü, mesele Türk tarafının yol yapmasına gelince, bir anda aslan kesildi ve "Ara bölgeyi ihlal ettirmem" diyerek karşımıza dikildi.

1994 yılında Rumlar Larnaka-Ayia Napa yolunu yaparken ara bölgeyi ihlal etmişti. 2004 yılında da Pile- Voroklini yolunu yaparken de ara bölgeyi ihlal etmişti.

2012 yılında Rumlar tarafından yapılan Üniversite kampüsü ve 2020 deki Açık Hava Sineması da Ara Bölgeye inşa edilmişti.

Bu ihlaller olurken, Ada'da "Turist Gücü" gibi dolaşan Barış Gücünden çıt çıkmamıştı. Maaşını aldığı ülkeye "Durun" demesi beklenemezdi zaten bu arkadaşların.

Ama mesele biz olunca, Barış Gücü bir anda görevlerini hatırladı ve karşımıza dikildi. BM ye pabuç bırakacak halimiz yoktu elbette. Tıpkı Taksim Stadında olduğu gibi orada da gereken cevabı aldılar...

Değinmek istediğim asıl mesele şu; Görülüyor ki, Rusya-Ukaryna savaşından sonra dünya yeniden şekilleniyor ve giderek iki kutuplu bir dünya haline geliyor. Türkiye de yeniden şekillenen bu dünyada yerini alıyor. Daha doğrusu almaya zorlanıyor.

Batı Blokunun başını çeken ABD ve AB'nin, son zamanlarda Türkiyeyi "Hasım Ülke" pozisyonuna soktukları bir gerçek. Batı Blokunun Koç Başı ABD, Yunanistanı askeri üs haline getirirken, yaptığı tatbikatlarda Türkiye'yi işgal provalarını tatbikat senaryosu haline getiriyor. Suriye ve Kuzey Irak'ta bizimle resmen çatışma halinde ABD. Öyleki ağır silahlarla donattığı PKK ile ortak tatbikatlar bile yapıyor.

Böylece ABD ve onun güdümündeki AB, Türkiye'yi yavaş yavaş Doğu Blokuna doğru iteliyor.

Bu yeni dünya düzeninde KKTC nin yerinin ne olacağını yaşayarak göreceğiz.

Bu aşamada Rusya'nın KKTC de Temsilcilik açması elbette önemli. Ama aynı Rusya'nın, dün BM Güvenlik Konseyinin KKTC yi kınama kararını veto etmesi çok daha önemli...

Bu durum bana, İnönü'nün meşhur lafını hatırlatıyor;

1964 yılında Kıbrıs meselesinden dolayı Türkiye'ye küstah ve tehdit dolu bir mektup yazan ABD Başkanı Johnson'a, İnönü şöyle cevap vermişti; " Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır"...

Bence o dünya kuruluyor..."