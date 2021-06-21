Arıklı: Borç DAÜ’ye değil Gazimağusa Belediyesi’ne ait

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Bakan Erhan Arıklı’nın, tüketici kurumlarının bölgelere göre Elektrik Kurumu'na borçları ile ilgili verdiği bilgilerin yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu duyurarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne (DAÜ) ait gibi algılanan borcun, Gazimağusa Belediyesi'ne ait olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın bir televizyon kanalında tüketici kurumlarının bölgelere göre Elektrik Kurumu'na borçları ile ilgili verdiği bilgiler arasında bahsettiği bir borcun, adres nedeniyle DAÜ’ye ait gibi algılandığı belirtildi.

Açıklamada, “Borcu olan su motoru DAÜ kampüsü içerisinde olup, mevcut borç Gazimağusa Belediyesi'ne aittir. Yapılan incelemelerde mevcut su motorunun ve borcun Gazimağusa Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıkmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kuruma herhangi bir borcu yoktur. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

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21/06/2021 17:46