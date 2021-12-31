Arıklı: Bu Düzeni Bitirmek Bizim İşimiz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin seçimlerden “kilit parti” olarak çıkacağını ve geçmiş hükümet döneminde yarım bıraktıkları projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Arıklı, “Bu düzeni bitirmek bizim işimizdir” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve beraberindeki milletvekili adayları, Paşaköy ve Vadili’de halkla buluştu.

Arıklı, burada yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni üreten bir toplum haline getireceğiz” diyerek, “Anavatan Türkiye’nin de istediği budur… O projeler de bizde… Rahat olun…” diye konuştu.

“YDP hem 3 yıllık süre içerisinde hem muhalefette çok ciddi bir performans ortaya koydu hem de 11 aylık bakanlık döneminde şimdiye kadar yapılamayan birçok icraata imza attı” diyen Arıklı, konuşmasında şunları kaydetti:

“Basın-yayın, televizyonlar bizim yaptığımız o icraatları maalesef yayınlamadılar, görmemezlikten geldiler. Oysa sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoları ortadan kaldırdığımız, Ticari İşbirliği Protokolü dahi başlı başına önemli bir olaydı. Şimdiye kadar bizi yönetenler bizi hep kandırdılar… Dediler ki ‘KKTC’de bir şey üretemeyiz, ürettiğimizi satamayız’… Oysa hükümete gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ile derhal bir anlaşma imzaladık. O anlaşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen her türlü malın hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden dünyanın bütün ülkelerine rahatlıkla satma hakkı kazandık. Bu önemli başarı 40-45 yıldır ambargo var diye bizi kandıran siyasilerin yüzüne adeta attığımız bir tokat oldu.”

“Anlaşmalı tarıma geçileceğini” ifade eden Arıklı, “Bu; Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerini sadece hammadde olarak değil mamul ya da yarı mamul hale getirip, bunları hem iç tüketime hem de Anavatan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden başka ülkelere satma hakkı demektir” diye konuştu.

Anketlerin YDP’yi seçimlerde üçüncü parti olarak gösterdiğini belirten Arıklı, “Yani biz kiminle istersek onunla hükümet kuracağız. Masaya oturduğumuzda elimiz kuvvetli olacak… Bu düzeni bitirmek bizim görevimiz… Kilit parti olduğumuzda cenabı Allah nasip ederse yarım kalan işerin hepsini bitireceğiz…” ifadelerinde bulundu.

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31/12/2021 14:52