Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile protokole imza atan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arıklı, “Bu Eylem Planı ülke ekonomisine can suyu olacak” dedi. Arıklı, “Şimdi sırada TC Sanayi Bakanı ve Spor Bakanı ile yapacağımız protokoller var” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın açıklaması şu şekilde:

Bu Eylem Planı ülke ekonomisine can suyu olacak. Bu çalışmayı sonuçlandırmak bana nasip oldu. Ama bu anlaşma için benden önce emek sarfeden tüm Bakanlarıma ve bu çalışmaya katkı koyan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Öte yandan bir Kıbrıs sevdalısı olan ve daha ilk görüşmemizde; "Sizin için herşeyi yapacağız. Gerekirse mevzuatı bile değiştireceğiz. Siz yeterki üretin..." diyen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş beyefendiye de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi sırada TC Sanayi Bakanı ve Spor Bakanı ile yapacağımız protokoller var...

Allah utandırmasın.

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05/06/2021 12:27